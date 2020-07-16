Курды сообщили о ранении двух российских военных в Сирии

Новостное агентство ANHA, принадлежащее курдам, сообщило о том, что в Сирии, возможно, были ранены российские военные. Агентство опубликовало снимок, на котором, вероятно, изображены раненые россияне.

На опубликованной фотографии запечатлен мужчина славянской наружности, который из-за ран опирается на плечо второго военного. На нем можно заметить бронежилет, сильно напоминающий те, что используют в российской армии.

В агентстве SOHR также сообщили о данном происшествии и указали, что это случилось в провинции Хасеке, где в поселении аль-Дарбасия находится координационный центр РФ и «Демократических сил Сирии».

Тем временем пока из Министерства обороны подтверждений случившегося не поступало.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, на котором запечатлен подрыв автомобильной колонны в сирийском Идлибе. В результате пострадали несколько военных из РФ.