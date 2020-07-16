Курды сообщили о ранении двух российских военных в Сирии
Сведения поступили от агентств ANHA и SOHR.
Фото: ТАСС / Грязнов Андрей
Новостное агентство ANHA, принадлежащее курдам, сообщило о том, что в Сирии, возможно, были ранены российские военные. Агентство опубликовало снимок, на котором, вероятно, изображены раненые россияне.
На опубликованной фотографии запечатлен мужчина славянской наружности, который из-за ран опирается на плечо второго военного. На нем можно заметить бронежилет, сильно напоминающий те, что используют в российской армии.
В агентстве SOHR также сообщили о данном происшествии и указали, что это случилось в провинции Хасеке, где в поселении аль-Дарбасия находится координационный центр РФ и «Демократических сил Сирии».
Тем временем пока из Министерства обороны подтверждений случившегося не поступало.
Ранее 5-tv.ru показывал видео, на котором запечатлен подрыв автомобильной колонны в сирийском Идлибе. В результате пострадали несколько военных из РФ.
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