Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем. По словам представителя Кремля, решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора пока не принято Владимиром Путиным, так же как и решение об отставке действующего руководителя субъекта Сергея Фургала.

«Жители региона голосовали на выборах. <…> К сожалению, человек, который победил на выборах, по своему прошлому сейчас обвиняется по очень серьезным статьям — причастность к убийству. Виновность установит суд, выборы есть выборы, люди голосуют. Что касается врио, вы знаете, пока президент не принял решения, разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которую он получает от органов следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Хабаровский край не может долго оставаться без руководителя. Дмитрий Песков отметил, что российский лидер при решении вопроса о главе субъекта РФ будет принимать во внимание данные следствия по делу Сергея Фургала и текущей ситуации в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края.