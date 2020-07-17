Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем

|
Василий Заика
85

По словам представителя Кремля, при решении вопроса о главе региона Владимир Путин будет руководствоваться данными следствия по делу Фургала и информацией о ситуации в крае.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем. По словам представителя Кремля, решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора пока не принято Владимиром Путиным, так же как и решение об отставке действующего руководителя субъекта Сергея Фургала.

«Жители региона голосовали на выборах. <…> К сожалению, человек, который победил на выборах, по своему прошлому сейчас обвиняется по очень серьезным статьям — причастность к убийству. Виновность установит суд, выборы есть выборы, люди голосуют. Что касается врио, вы знаете, пока президент не принял решения, разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которую он получает от органов следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Хабаровский край не может долго оставаться без руководителя. Дмитрий Песков отметил, что российский лидер при решении вопроса о главе субъекта РФ будет принимать во внимание данные следствия по делу Сергея Фургала и текущей ситуации в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края.

Тема:
Арест Сергея Фургала
17 июл
Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края
16 июл
Выживший бизнесмен из дела хабаровского губернатора Фургала сделал заявление
16 июл
Фургалу предлагали покинуть Россию после появления информации о расследовании
16 июл
СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств
16 июл
Адвокат рассказал об отношении Сергея Фургала к акциям в его поддержку
16 июл
Назвавший себя «обезьяной в клетке» Фургал пожаловался на «плохую ауру» в СИЗО
16 июл
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края
15 июл
В ОНК заявили об онкологическом заболевании у фигуранта дела Фургала
15 июл
В каких условиях содержатся Иван Сафронов и Сергей Фургал в СИЗО «Лефортово»?
14 июл
Как в Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала в Хабаровске?

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Собянин сравнил уровень смертности от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
15:45
Видео: водитель грубо выставил из автобуса пожилого пассажира
15:33
Дагестан примет парад ВМФ в Каспийском море. Видео последних приготовлений
15:21
Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем
15:10
Сын Армена Джигарханяна показала, как сейчас выглядит его знаменитый отец
15:01
Кто помогает российскому экспорту выдержать финансовую оборону

Сейчас читают

Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок