Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края

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Василий Заика
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По словам вице-премьера, президент России примет решение в ближайшее время.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев анонсировал скорое назначение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, глава государства примет соответствующее решение в скором времени.

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — цитирует Юрия Трутнева РИА Новости.

Глава региона Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выживший бизнесмен из дела хабаровского губернатора Фургала сделал заявление.

Тема:
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