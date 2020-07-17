Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев анонсировал скорое назначение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, глава государства примет соответствующее решение в скором времени.

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — цитирует Юрия Трутнева РИА Новости.

Глава региона Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выживший бизнесмен из дела хабаровского губернатора Фургала сделал заявление.