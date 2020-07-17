Ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону
А на Дальнем Востоке прошедший по Охотскому морю смерч, к счастью, не нанес ущерба прибрежным населенным пунктам.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Фото, видео: vk.com/podslushanovrostove, 5-tv.ru
Ростов-на-Дону ушел под воду. Сильнейшие ливни спровоцировали настоящий потоп. Городская канализация не справилась с объемом осадков. Улицы превратились в бурлящие реки, а дворы — в озера. Уровень воды — выше метра. Припаркованные автомобили наполовину скрылись под водой. Многие водители попытались спасти свое имущество — перепарковать машины повыше. Пешеходам осталось только наблюдать за разгулом стихии из окон.
А на Дальнем Востоке заметили нетипичное для региона явление. Местные рыбаки сняли на видео торнадо. Смерч прошел по Охотскому морю недалеко от прибрежного села Джаорэ. Очевидцы наблюдали, как воронка постепенно рассеялась и превратилась в обычные грозовые тучи. Стихия не нанесла никакого ущерба.
- 17 июл
- «Золотое сердце»: Сотрудник МЧС, играющий с малышом после спасения из потопа, растрогал соцсети
- 17 июл
- В Хабаровском крае прошел торнадо — захватывающее видео
- 17 июл
- Видео: Обрушившиеся на Иркутск ливни оказались сильнейшими за последние 20 лет
- 17 июл
- Апокалипсис? Кейптаун утонул в морской пене, а дети лепят из нее «снежки» — видео
- 16 июл
- Жара не ушла — синоптики пугают россиян прогнозами на вторую половину лета
- 15 июл
- «Небесный кнут?» — Молния ударила в Останкинскую башню 10 раз — видео
- 15 июл
- Четыре человека пострадали после мощного урагана в Саратове — видео
- 14 июл
- В Сочи из-за сильных дождей подтопило несколько автодорог
- 13 июл
- В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
- 13 июл
- Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России
Читайте также
36%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?