Ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону ушел под воду. Сильнейшие ливни спровоцировали настоящий потоп. Городская канализация не справилась с объемом осадков. Улицы превратились в бурлящие реки, а дворы — в озера. Уровень воды — выше метра. Припаркованные автомобили наполовину скрылись под водой. Многие водители попытались спасти свое имущество — перепарковать машины повыше. Пешеходам осталось только наблюдать за разгулом стихии из окон.

А на Дальнем Востоке заметили нетипичное для региона явление. Местные рыбаки сняли на видео торнадо. Смерч прошел по Охотскому морю недалеко от прибрежного села Джаорэ. Очевидцы наблюдали, как воронка постепенно рассеялась и превратилась в обычные грозовые тучи. Стихия не нанесла никакого ущерба.