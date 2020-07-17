Ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону

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А на Дальнем Востоке прошедший по Охотскому морю смерч, к счастью, не нанес ущерба прибрежным населенным пунктам.

Фото, видео: vk.com/podslushanovrostove, 5-tv.ru

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Погода

Ростов-на-Дону ушел под воду. Сильнейшие ливни спровоцировали настоящий потоп. Городская канализация не справилась с объемом осадков. Улицы превратились в бурлящие реки, а дворы — в озера. Уровень воды — выше метра. Припаркованные автомобили наполовину скрылись под водой. Многие водители попытались спасти свое имущество — перепарковать машины повыше. Пешеходам осталось только наблюдать за разгулом стихии из окон.

А на Дальнем Востоке заметили нетипичное для региона явление. Местные рыбаки сняли на видео торнадо. Смерч прошел по Охотскому морю недалеко от прибрежного села Джаорэ. Очевидцы наблюдали, как воронка постепенно рассеялась и превратилась в обычные грозовые тучи. Стихия не нанесла никакого ущерба.

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Погода
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