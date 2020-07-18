Панкратов-Черный лишился речи на поминках известной художницы
Елена Флерова умерла 30 июня в Москве в возрасте 75 лет от коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
В Москве простились с известной художницей Еленой Флеровой, скончавшейся 30 июня от коронавируса на 76-м году жизни. Ее похоронили только полмесяца спустя на Новодевичьем кладбище в гробу, украшенном репродукциями собственных картин. Как пишет «Экспресс газета», работы Флеровой украшают дома многих знаменитостей. Некоторые из них утверждают, что картины мастера излечивают от болезней и уж точно повышают жизненный тонус.
Среди тех, кто лечился произведениями Флеровой — актер Александр Панкратов-Черный, который много лет дружил с художницей. Он не раз говорил, что две ее картины помогают ему справиться со скачками давления — одна понижает, а другая повышает.
На поминках Панкратов-Черный хотел сказать несколько теплых слов о мастере, но не смог. Уже встав за столом с рюмкой водки в руках, он неожиданно потерял речь. Три минуты артист простоял молча, со слезами на глазах, но так и не смог произнести ни слова.
«Никогда такого со мной не было. От горя онемел», — позже рассказал актер вдовцу художницы Ефиму Петрову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Флерова и ее супруг Ефим Петров судились с вдовой Иосифа Кобзона Нелли. Художница пыталась вернуть картины, которые народный артист СССР забрал у нее в счет долга.
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