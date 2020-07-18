Депутат Верховной рады назвал способ спасти Украину

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Василий Заика
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По словам Вадима Рабиновича, действующие представители власти не скрывают, что пришли править Незалежной «одноразово».

Фото, видео: ТАСС / Sergii Kharchenko, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Депутат Верховной рады Украины и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал способ спасти свою страну, сообщает «Экономика сегодня». По его словам, вероятность сохранения Незалежной увеличится при условии скорейшей отставки киевских властей.

Парламентарий утверждает, что действующее руководство страны пришло править Украиной «одноразово». Вадим Рабинович уверен, что граждане Незалежной только выиграют после отставки представителей власти.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — заявил Вадим Рабинович.

Депутат выразил предположение, что смена руководства Незалежной состоится уже в октябре благодаря местным выборам.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — замглавы партии Зеленского, перепутавший микрофон с телефоном, стал мемом.

Тема:
Украинский кризис
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