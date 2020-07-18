Мать погибшей фигуристки Александровской госпитализирована

Мать погибшей фигуристки Екатерины Александровской госпитализирована в психиатрическую клинику.

Как стало известно 5-tv.ru, у женщины от произошедшего случился шок. Убитая горем мать не смогла справиться с нахлынувшими на нее эмоциями, медики приняли решение о госпитализации и экстренной психологической помощи.

Как сообщалось ранее, депрессия началась у 20-летней Александровской некоторое время назад. За помощью мама фигуристки даже обращалась к психиатрам, чтобы привести дочь в стабильное эмоциональное состояние.