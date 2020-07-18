В квартире погибшей фигуристки Александровской нашли записку

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 3 592

Чемпионка мира среди юниоров была в депрессии в последняя время.

В квартире погибшей фигуристки Александровской нашли записку

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Правоохранители обнаружили записку в квартире известной российской фигуристки Екатерины Александровской. Чемпионка мира среди юниоров погибла в ночь на 18 июля. Трагедия произошла на улице 1905 года в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, в записке содержалось слово «Люблю». В последнее время 20-летняя девушка находилась в депрессии из-за сложностей в спортивной карьере. Мать фигуристки обращалась за помощью к психологу. По предварительной информации, в какой-то момент она была вынуждена пойти работать в стрип клуб.  По некоторым данным, Александровская накануне смерти вернулась домой поздно ночью в нетрезвом состоянии. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. Летом 2016 года она сменила спортивное гражданство на австралийское. В паре с Харли Уиндзором выиграла юниорский этап Гран-при в Таллине, затем стала чемпионкой Австралии, а после чемпионкой мира.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.71
0.48 81.68
0.45
Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

11:40
В Хабаровске на акции в поддержку Фургала собрались до 10 тысяч человек
11:26
В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих
11:23
Момент жуткого ДТП под Ярославлем, где военный «Урал» раздавил «Ниву» и фургон
11:09
«Думала, лопнут и выскочат»: Элла Суханова начала кормить грудью с имплантами
10:57
Мать погибшей фигуристки Александровской госпитализирована
10:54
Видео: полыхает один из крупнейших готических соборов Франции

Сейчас читают

Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок