В квартире погибшей фигуристки Александровской нашли записку

Правоохранители обнаружили записку в квартире известной российской фигуристки Екатерины Александровской. Чемпионка мира среди юниоров погибла в ночь на 18 июля. Трагедия произошла на улице 1905 года в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, в записке содержалось слово «Люблю». В последнее время 20-летняя девушка находилась в депрессии из-за сложностей в спортивной карьере. Мать фигуристки обращалась за помощью к психологу. По предварительной информации, в какой-то момент она была вынуждена пойти работать в стрип клуб. По некоторым данным, Александровская накануне смерти вернулась домой поздно ночью в нетрезвом состоянии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. Летом 2016 года она сменила спортивное гражданство на австралийское. В паре с Харли Уиндзором выиграла юниорский этап Гран-при в Таллине, затем стала чемпионкой Австралии, а после чемпионкой мира.