Известная фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна

20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна. Чемпионка мира среди юниоров погибла на месте. Трагедия произошла на улице 1905 года в Москве. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала кататься в паре. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров.

Летом того же года российская федерация дала согласие на смену спортивного гражданства Александровской. В ноябре пара преподнесла сенсацию, выиграв юниорский этап Гран-при в Таллине. В начале декабря в Мельбурне Александровская и Уиндзор уверенно стали чемпионами Австралии. Зимой 2017 года спортсмены стали чемпионами мира и чуть позже выиграли для своей страны путевку на зимние Олимпийские игры. Однако выйти в финальную часть соревнований в Южной Корее им не удалось.