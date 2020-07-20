Цены на авиабилеты из Петербурга в Москву вырастут?

С 24 июля в петербургском аэропорту «Пулково» начнут действовать новые тарифы на перелеты. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, речь идет о поднятии ставок аэропортовых сборов для авиакомпаний на авиабезопасность, взлет-посадку, а также пользование аэровокзалом.

«Повышаются ставки аэропортовых сборов для летающих в воздушную гавань авиакомпаний. Это коснется маршрута Москва — Санкт-Петербург и всех международных направлений, по которым Федеральной антимонопольной службой (ФАС) было отменено регулирование тарифов с 1 января 2020 года. Рейсы из „Пулково“ в регионы повышение не затронет», — уточнил в беседе с «Известиями» сотрудник аэропорта.

Отмечается, что подобное решение продиктовано длительным отсутствием индексации на региональных рейсах. По официальным данным, изменение тарифов не проводилось с 2017 года. В результате чего, размер накопленной инфляции сегодня превысил отметку в 13%.

По примерным подсчетам, рост сборов для авиакомпаний приведет к подорожанию билетов на 65 рублей на московском направлении; на международных — на 53 рубля.

Как отметил собеседник издания, для всех компаний, сотрудничающих с аэропортом, продолжает действовать мотивационная программа, предусматривающая определенную скидочную систему.

В беседе с «Известиями» глава Infomost Борис Рыбак заявил, что политика «Пулково» крайне рискованна. По его словам, стратегия жесткого повышения цен работает лишь в случае, когда нет альтернативных вариантов взаимодействия. В противном случае — бизнес окажется на грани разорения.

«Этим летом востребованы полеты на черноморские курорты, высоким остается спрос на полеты в Москву как в деловой центр страны. Но Петербург в условиях крайне чувствительного спроса может потерять часть пассажиропотока после повышения ставок в „Пулково"», — констатировал эксперт.

В настоящее время «Пулково» — единственный крупный аэропорт, который решился на поднятие тарифов, несмотря на кризис в пассажирских перевозках на фоне пандемии COVID-19. Так, в свою очередь представители «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» заявили, что в ближайшие месяцы не планируют увеличивать расценки за свои услуги, невзирая на серьезные убытки во II квартале 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «Аэрофлот» намерена снизить цены на билеты.