Следствие выясняет, почему Фургала не привлекли к ответственности еще в 2004-м
Сергея Фургала и его компаньона Николая Мистрюкова задерживали по горячим следам после убийства в 2004 году бизнесмена. Но вскоре выпустили.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон
Ранее занимавший пост главы Хабаровского Края Сергей Фургал отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сам он находится в московском СИЗО Лефортово.
У следователей по делу Сергея Фургала и его компаньона Николая Мистрюкова, появились вопросы к тому, как отрабатывали этих фигурантов еще в середине нулевых. Ведь и Фургала и Мистрюкова задерживали по горячим следам после убийства в 2004 году бизнесмена. Но вскоре выпустили и вроде как забыли.
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