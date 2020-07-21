Следствие выясняет, почему Фургала не привлекли к ответственности еще в 2004-м

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Сергея Фургала и его компаньона Николая Мистрюкова задерживали по горячим следам после убийства в 2004 году бизнесмена. Но вскоре выпустили.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Арест Сергея Фургала

Ранее занимавший пост главы Хабаровского Края Сергей Фургал отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сам он находится в московском СИЗО Лефортово.

У следователей по делу Сергея Фургала и его компаньона Николая Мистрюкова, появились вопросы к тому, как отрабатывали этих фигурантов еще в середине нулевых. Ведь и Фургала и Мистрюкова задерживали по горячим следам после убийства в 2004 году бизнесмена. Но вскоре выпустили и вроде как забыли.

Евгений Вахницкий встретился с теми, кто помнит.

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