В День ВМФ в небе над Петербургом можно будет увидеть настоящий летучий корабль

В небе над Петербургом уже скоро можно будет увидеть самый настоящий летучий корабль. Именно так называют самолет-амфибию Бе-200. Он предназначен для работы в районах чрезвычайных ситуаций, и вот теперь воздушное судно МЧС впервые примет участие в главном параде в День военно-морского флота.

Ближайшие дни он проведет на базе западного военного округа под Петербургом. Именно отсюда летучий корабль, как его иногда называют, отправится на первую сводную репетицию в городе и пролетит над Невой в строю с вертолетами и самолетами военно-морского флота.

Присвоено новобранцу имя гвардии лейтенанта Александра Мамкина. Советский летчик спас в годы Великой отечественной войны воспитанников детского дома ценой своей жизни.

К слову, самолет-амфимия прибыл из Ейска, преодолев больше двух тысяч километров. Борт совершил посадку на военном аэродроме в Ленобласти.

Как крылатый дебютант парада готовится к торжествам — узнал Антон Никитин.