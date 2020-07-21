Взрывы прозвучали на месте захвата автобуса с заложниками на Украине

Взрывы прозвучали на месте захвата заложников в украинском городе Луцке. Об этом сообщили местные СМИ.

«Минут 20 назад прозвучали три взрыва. Один из них — взрыв, и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», — сказал корреспондент одного из украинских телеканалов.

Крупное украинское информагентство уточняет, что взрыв прогремел около 15:20 по московскому времени. По его информации, террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. По предварительным данным, никто не пострадал. Возможно, взорвалась светошумовая граната.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, автобус с заложниками захватил Максим «Плохой». Предварительно, среди пассажиров есть беременные женщины и дети. Периодически «Плохой» открывает стрельбу из автоматического оружия. Информации о пострадавших пока не поступало.