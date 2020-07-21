Видео: захватчик автобуса на Украине открыл стрельбу и бросил взрывное устройство
Неустановленный предмет разорвался рядом со стоящим у захваченного транспорта автомобилем.
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Фото, видео: lutsk.rayon.in.ua
Уроженец Львова Максим «Плохой», захвативший автобус и взявший пассажиров в заложники в украинском городе Луцке, открыл огонь и бросил взрывное устройство из окна транспорта. Видео со стрельбой и взрывом появилось в сети.
На кадрах, снятых очевидцем, в окне автобуса видно небольшую вспышку огня, раздавшуюся в результате выстрела. Предположительно, стрелок целился в летающий над автобусом дрон. Вскоре раздался громкий взрыв. Неустановленный предмет взорвался неподалеку от стоящего рядом с автобусом автомобиля.
Как сообщал 5-tv.ru, о захвате заложников в центре Луцка стало известно утром 21 июля. Около 10:10 по местному времени (совпадает с московским) раздалась автоматная очередь. По данным правоохранителей, террорист сам позвонил в полицию и сообщил о минировании транспорта с примерно двумя десятками граждан. Силовики оцепили близлежащие районы.
Позже стала известна личность захватчика заложников — это некто Максим «Плохой». Периодически он открывает стрельбу из автоматического оружия. Кроме этого, на месте происшествия раздаются взрывы. Их было уже как минимум три — 5-tv.ru публиковал видео.
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