Видео: захватчик автобуса на Украине открыл стрельбу и бросил взрывное устройство

Уроженец Львова Максим «Плохой», захвативший автобус и взявший пассажиров в заложники в украинском городе Луцке, открыл огонь и бросил взрывное устройство из окна транспорта. Видео со стрельбой и взрывом появилось в сети.

На кадрах, снятых очевидцем, в окне автобуса видно небольшую вспышку огня, раздавшуюся в результате выстрела. Предположительно, стрелок целился в летающий над автобусом дрон. Вскоре раздался громкий взрыв. Неустановленный предмет взорвался неподалеку от стоящего рядом с автобусом автомобиля.

Как сообщал 5-tv.ru, о захвате заложников в центре Луцка стало известно утром 21 июля. Около 10:10 по местному времени (совпадает с московским) раздалась автоматная очередь. По данным правоохранителей, террорист сам позвонил в полицию и сообщил о минировании транспорта с примерно двумя десятками граждан. Силовики оцепили близлежащие районы.

Позже стала известна личность захватчика заложников — это некто Максим «Плохой». Периодически он открывает стрельбу из автоматического оружия. Кроме этого, на месте происшествия раздаются взрывы. Их было уже как минимум три — 5-tv.ru публиковал видео.