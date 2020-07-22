Задержанного в Луцке террориста ждет психиатрическая экспертиза

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44-летний дважды судимый Максим Кривош весь день удерживал пассажиров автобуса, изредка выдвигая нелепые требования и периодически постреливая в воздух из автомата.

Фото, видео: ТАСС / NIKOLAY MARTYNYUK; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Национальная полиция Украины усилила охрану общественного порядка в девяти западных и центральных регионах страны, а также в Киеве. Это реакция на захват заложников в автобусе мужчиной в городе Луцке, столице Волыни.

Весь вторник длилась эта напряженная ситуация, 44-летний дважды судимый Максим Кривош выдвигал нелепые требования и периодически постреливал из салона из автомата.

В МВД Украины его назвали неуравновешенным, после задержания отправили на экспертизу, при этом начали искать сообщников. Мария Коровина о хронологии событий.

Тема:
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