Стала известна дата предварительного слушания в суде по делу Михаила Ефремова

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Светлана Шевченко
Срочная новость 40

По некоторой информации, рассматривать громкое дело о ДТП будет «звездная судья», посадившая Кокорина и Мамаева.

Стала известна дата предварительного слушания в суде по делу Михаила Ефремова

Фото: www.globallookpress.com / Усманов Замир

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Предварительное слушание в Пресненском суде по делу о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова состоится в закрытом режиме 29 июля.

Как сообщает РИА Новости, рассматривать громкое дело о ДТП будет «звездная судья», посадившая Кокорина и Мамаева, а также подполковника Захарченко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, столичная прокуратура утвердила обвинение Ефремову по резонансному делу о смертельном ДТП 8 июня 2020 года.

По версии следствия, в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения и, не снизив скорости, продолжил движение. После чего произошло столкновение его автомобиля с ВИС 234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. От полученных травм к утру мужчина скончался в больнице.

Тема:
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