Бастрыкин прокомментировал нашумевшее дело Фургала

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Светлана Шевченко
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Глава Следственного комитета России, рассуждая о вине экс-губернатора Хабаровского края, сделал не двузначные заявления.

Бастрыкин прокомментировал нашумевшее дело Фургала

Фото: ТАСС / Andreyev Vladimir

Тема:
Арест Сергея Фургала

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ответил на вопросы «Российской газеты» относительно уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Главный следователь страны убежден, что политик участвовал в организации убийств предпринимателей и бизнесменов в 2004-2005 годах.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом» – заявил председатель Следственного комитета РФ.

По словам главного следователя страны, к делу приложены весомые доказательства причастности Фургала к преступлениям. Среди них и результаты экспертиз, и показания свидетелей, и результаты оперативно-разыскной деятельности.

«Жителей Хабаровского края, которые выходят на митинг в его поддержку, понять можно. Они выбрали руководителя субъекта, доверяя ему, но его достижения на посту главы региона не освобождают от уголовной ответственности», – отметил Александр Бастрыкин.

Сергей Фургал был арестован 9 июля по обвинению в причастности к организации заказных убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского. Обвинение строилось на показаниях бизнесмена Николая Мистрюкова, арестованного по обвинению в причастности к этим убийствам.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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