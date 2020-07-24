Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следователя

Никем не признанная из родственников погибшего в ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова гражданская жена Ирина подала в суд на следователя, который вел это резонансное дело. Эту информацию подтвердил 5-tv.ru адвокат знаменитости Эльман Пашаев.

По его словам, женщина считает, что следователь плохо выполняет свою работу и не признает ее потерпевшей по делу.

«Ей тоже хочется деньги. Ефремов бедный скоро будет вешаться. Она тоже хотела, чтобы ее признали потерпевшей, и в дальнейшем получила моральный вред или денежную компенсацию. Следователь ей отказал, насколько я понимаю», — пояснил Пашаев.

Ирина, гражданская жена или как ее называют «сожительница» погибшего водителя Сергея Захарова. После произошедшего, она первая приехала в больницу, куда был доставлен пострадавший. Многие СМИ тогда приняли ее за настоящую жену. Женщину приглашали на различные ток-шоу. На ее счет даже стали собирать какие-то деньги от сочувствующих россиян. Через некоторое время семья Захарова и его официальная супруга выступили с заявлением, что Ирина не имеет к ним никакого отношения, ее существование они не признают и просят никаких денег ей не переводит.

В свою очередь Ирина в СМИ рассказывала о большой любви с Сергеем Захаровым, которая по ее словам длилась несколько лет и они даже планировали детей.