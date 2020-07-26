День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге завершился грандиозным салютом. Ровно в 22.30 небо над Северной столицей озарилось красочными разнообразными фейерверками. Яркое зрелище продолжалось десять минут.

Залпы были выпущены дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии с территории Петропавловской крепости — тридцать залпов из двенадцати 85-милиметровых орудий. Зрители могли наблюдать более 50 видов фейерверков, включая «Светлану», «Рубин», «Славу», «Ассоль», «Вегу», «Фиалку».

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад, в котором приняли участие 46 кораблей и судов, а также 41 единица авиационной техники. 5-tv.ru вел прямую трансляцию парадного марша.