День ВМФ в Санкт-Петербурге завершился грандиозным салютом — видео

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Марина Неруцких
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В небе над Северной столицей более 50 видов фейерверков в течение десяти минут сменялись один за другим.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге завершился грандиозным салютом. Ровно в 22.30 небо над Северной столицей озарилось красочными разнообразными фейерверками. Яркое зрелище продолжалось десять минут.

Залпы были выпущены дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии с территории Петропавловской крепости — тридцать залпов из двенадцати 85-милиметровых орудий. Зрители могли наблюдать более 50 видов фейерверков, включая «Светлану», «Рубин», «Славу», «Ассоль», «Вегу», «Фиалку».

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад, в котором приняли участие 46 кораблей и судов, а также 41 единица авиационной техники. 5-tv.ru вел прямую трансляцию парадного марша.

Тема:
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