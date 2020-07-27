СК проверяет Сергея Фургала на причастность к еще двум преступлениям
Бывший губернатор Хабаровского края может стать фигурантом другого уголовного дела об убийстве и покушении.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
Следственный комитет РФ проверяет экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность еще к двум преступлениям. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, бывший чиновник может стать фигурантом другого уголовного дела об убийстве и покушении на предпринимателей.
«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство», — цитирует агентство собеседника.
Источник ТАСС утверждает, что уголовное дело по указанным статьям было возбуждено еще в 2004 году. Преступления были совершены в одном из населенных пунктов Хабаровского края в период с 2003 по 2004 годы. Пострадавшими в производстве числятся предприниматели, которые занимались ломом черных и цветных металлов.
Другой источник агентства склонен считать, что причастность Сергея Фургала к выше обозначенным деяниям была установлена органами прокуратуры еще в 2004 году. Несмотря на это, уголовное преследование бывшего губернатора Хабаровского края было прекращено.
Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийство в начале 2000-х годов. 22 июля президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи 39-летний Михаил Дегтярев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бастрыкин прокомментировал нашумевшее дело Фургала.
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