СК проверяет Сергея Фургала на причастность к еще двум преступлениям

Следственный комитет РФ проверяет экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность еще к двум преступлениям. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, бывший чиновник может стать фигурантом другого уголовного дела об убийстве и покушении на предпринимателей.

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство», — цитирует агентство собеседника.

Источник ТАСС утверждает, что уголовное дело по указанным статьям было возбуждено еще в 2004 году. Преступления были совершены в одном из населенных пунктов Хабаровского края в период с 2003 по 2004 годы. Пострадавшими в производстве числятся предприниматели, которые занимались ломом черных и цветных металлов.

Другой источник агентства склонен считать, что причастность Сергея Фургала к выше обозначенным деяниям была установлена органами прокуратуры еще в 2004 году. Несмотря на это, уголовное преследование бывшего губернатора Хабаровского края было прекращено.

Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийство в начале 2000-х годов. 22 июля президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи 39-летний Михаил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бастрыкин прокомментировал нашумевшее дело Фургала.