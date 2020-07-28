Российские военные вытащили увязший в грязи турецкий броневик в Сирии

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ЧП произошло во время совместного патрулирования трассы М4.

Фото, видео: ТАСС / Грязнов Андрей, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Российские военные в Сирии оказали помощь турецким коллегам. Их броневик увяз в грязи во время совместного патрулирования стратегически важной трассы М4.

Это произошло после полива местных полей. Вода размыла проселочную дорогу, и тяжелая машина с препятствием не справилась. В итоге ее пришлось вытягивать на лебедке.

Всего же протяженность маршрута совместного патруля составила 210 километров. С воздуха колонну прикрывали наши вертолеты. На кадрах, снятых с высоты, видны последствия войны — множество разрушенных домов.

Но жизнь в регионе постепенно налаживается — в поселках открылись рынки и магазины. Автозаправки пока не работают, но топливо развозят бензовозы. Сейчас российские и турецкие военные уже планируют следующее патрулирование. Основная задача — контроль соблюдения режима прекращения огня.

Тема:
Война в Сирии
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