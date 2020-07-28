Российские военные вытащили увязший в грязи турецкий броневик в Сирии
ЧП произошло во время совместного патрулирования трассы М4.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Грязнов Андрей, 5-tv.ru
Российские военные в Сирии оказали помощь турецким коллегам. Их броневик увяз в грязи во время совместного патрулирования стратегически важной трассы М4.
Это произошло после полива местных полей. Вода размыла проселочную дорогу, и тяжелая машина с препятствием не справилась. В итоге ее пришлось вытягивать на лебедке.
Всего же протяженность маршрута совместного патруля составила 210 километров. С воздуха колонну прикрывали наши вертолеты. На кадрах, снятых с высоты, видны последствия войны — множество разрушенных домов.
Но жизнь в регионе постепенно налаживается — в поселках открылись рынки и магазины. Автозаправки пока не работают, но топливо развозят бензовозы. Сейчас российские и турецкие военные уже планируют следующее патрулирование. Основная задача — контроль соблюдения режима прекращения огня.
- 27 июл
- Как прошли парады боевых кораблей в День ВМФ в разных регионах России — видео
- 24 июл
- Демонстрация силы? Зачем истребитель США напугал пассажирский лайнер
- 24 июл
- В Сирии растет число боевиков, перешедших на сторону правительства
- 24 июл
- Появилось видео перехвата истребителями США пассажирского авиалайнера Ирана
- 23 июл
- В Сирии наладили сквозной безопасный путь по трассе М-4
- 21 июл
- В Сирии отразили воздушную атаку Израиля — видео
- 20 июл
- В Сирии с успехом прошли парламентские выборы
- 19 июл
- Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
- 18 июл
- «Передайте это генералу» — российские военные заблокировали американцев в Сирии
- 17 июл
- Голодающие жители поселка в сирийском Алеппо получили гумпомощь от российских военных
Читайте также
68%
-0.01 83.78
0.68
Нашли ошибку?