Как пережить сильнейшую магнитную бурю — советы врача
Ученые предупредили, что в ближайшие несколько дней на Земле могут наблюдаться перебои в связи и работе электронных устройств. Магнитная буря также может нанести удар и по здоровью людей.
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Магнитная буря обрушилась на Землю с 22 апреля. В течение ближайших суток возможны перебои в связи и работе электронных устройств. А как магнитная буря повлияет на людей, 5-tv.ru спросил у врача-терапевта высшей категории Татьяны Романенко.
«Солнце — это активная звезда и там происходят постоянно какие-то процессы, которые связаны с выбросом энергии, у всех наших органов есть свое магнитное поле, и когда мы вступаем в резонанс, естественно, возникают определенные проблемы», пояснила она.
По словам медика, хуже всего магнитные бури переносят люди с сердечно-сосудистыми нарушениями, нестабильным артериальным давлением, страдающие ожирением или какими-то функциональными нарушениями нервной системы.
«Когда происходят эти магнитные бури, люди могут жаловаться и на нарушение сердечного ритма, на перепады давления, у кого-то болит голова, причем достаточно интенсивно, у кого-то возникает слабость, повышенная утомляемость и так далее. Поэтому Солнце выключить мы не можем, но каким-то образом перестроить свой режим дня, более внимательно отнестись к своему организму, принять какие-то профилактические мероприятия мы должны», — сказала Романенко.
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Прежде всего при приближении магнитной бури нужно постараться минимизировать физические и психоэмоциональные нагрузки — отказаться от сверхурочной работы, лечь спать пораньше, не пытаться бежать какие-то марафоны.
«Какие-то водные процедуры всегда будут полезны, дыхательная гимнастика, занятия йогой — это все то, что поможет нам стабилизировать состояние своего организма», — объяснила врач.
Особенно внимательно нужно отнестись к режиму питания. Острую, соленую, копченую пищу и тонизирующие напитки лучше исключить, потому что они могут спровоцировать повышение давления и дополнительную нагрузку на органы пищеварения. Ну и конечно, обязательно нужно держать под рукой те препараты, которые прописал лечащий врач.
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Кроме того, по словам Татьяны Романенко, очень нестабильно чувствуют себя люди с заболеваниями нервной системы. Помимо головных болей у них могут возникнуть и возбуждение. Соответственно, замечено, что в периоды геомагнитных бурь возрастает количество самоубийств и преступлений.
«Наша нервная система очень чувствительна к таким колебаниям геомагнитного фона, может меняться настроение… люди становятся более раздражительными, и криминогенная обстановка, я думаю, тоже может ухудшиться», — резюмировала врач.
Ранее 5-tv.ru сообщал, для кого опасны магнитные бури и как справиться с негативным воздействием.
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