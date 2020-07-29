Видео: Слушание по делу о громком ДТП с участием Ефремова перенесли

Предварительной заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова перенесли на 30 июля. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Сегодня же звезда театра и кино отказался давать показания по факту аварии в центре Москвы, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя. Кроме того, по словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов не признал вину в ДТП.

Поздно вечером 8 июня заслуженный артист РФ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал крупное ДТП на Смоленской площади. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Удар был настолько мощным, что находившийся за рулем отечественного авто курьер интернет-магазина Сергей Захаров оказался зажат в груде металла. Позже он скончался в больнице.

Актера Михаила Ефремова, который на месте аварии почти не стоял на ногах, задержали сотрудники ДПС. Его увезли на медосвидетельствование, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.