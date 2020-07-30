В Роспотребнадзоре назвали время выживания коронавируса в воде
Соответствующее исследование провели специалисты центра «Вектор».
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Фото, видео: www.globallookpress.com /Robert Michael, 5-tv.ru
В Роспотребнадзоре назвали время выживания коронавируса в воде, сообщает РИА Новости. Специалисты центра «Вектор» провели исследования жизнеспособности нового внеклеточного агента. В результате изысканий выяснилось, что 90% частиц COVID-19 гибнет в воде комнатной температуры в течение 24 часов. По истечении 72 часов гибель вируса отмечается на уровне 99,9%.
Ученые отметили, что COVID-19 не способен размножаться в дехлорированной и морской воде. При этом, жизнеспособность коронавируса сохраняется, а время его инактивации имеет прямую зависимость от температуры жидкости.
По словам специалистов, полное уничтожение нового внеклеточного агента происходит при кипячении воды. В хлорированной среде COVID-19 утрачивает жизнеспособность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как готовятся в России к новому эпидсезону.
- 29 июл
- Новый учебный год в России начнется 1 сентября
- 29 июл
- Собянин: запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
- 29 июл
- Путин: поспешность с выходом из ограничений из-за СОVID-19 чревата последствиями
- 29 июл
- Избранник Анны Семенович инфицировался коронавирусом
- 29 июл
- Прямая трансляция большого совещания Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации
- 29 июл
- В США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
- 28 июл
- В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка
- 28 июл
- «На ногах»: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
- 28 июл
- Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
- 28 июл
- 6 вещей о поступлении в вуз, которые должны знать абитуриенты и их родители в 2020-м
Читайте также
77%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?