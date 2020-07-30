В Роспотребнадзоре назвали время выживания коронавируса в воде, сообщает РИА Новости. Специалисты центра «Вектор» провели исследования жизнеспособности нового внеклеточного агента. В результате изысканий выяснилось, что 90% частиц COVID-19 гибнет в воде комнатной температуры в течение 24 часов. По истечении 72 часов гибель вируса отмечается на уровне 99,9%.

Ученые отметили, что COVID-19 не способен размножаться в дехлорированной и морской воде. При этом, жизнеспособность коронавируса сохраняется, а время его инактивации имеет прямую зависимость от температуры жидкости.

По словам специалистов, полное уничтожение нового внеклеточного агента происходит при кипячении воды. В хлорированной среде COVID-19 утрачивает жизнеспособность.

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