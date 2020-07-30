«Был очень крутым челом»: Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте
По словам создателя Versus Battle, погибший профессионально работал с текстом и имел проблемы с алкоголем.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Ведущий и создатель шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как «Ресторатор» в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о расчлененном женой в Петербурге андерграунд-рэп-исполнителе Энди Картрайте. По его словам, известие о гибели музыканта подтвердили общие знакомые, которые получили голосовое сообщение от его жены.
«Ресторатор» отметил, что познакомился с рэпером на своем шоу. Энди Картрайт был близок ему по стилю.
«Как рэп-исполнитель он мне очень был близок. Он был очень крутым челом. Как на баттлах, так и в рэпе он показывал себя качественно. Фантастически профессионально работал с текстом», — сказал Александр Тимарцев.
Создатель Versus Battle подчеркнул, что не знал о наркотической зависимости Энди Картрайта. «Ресторатор» добавил, что музыкант имел проблемы с алкоголем и мог уйти в длительный запой. Гибель рэп-исполнителя, по словам коллеги, стала большой утратой для сообщества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности личной жизни рэпера Энди Картрайта.
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