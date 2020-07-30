Скрывал жену от публики: подробности личной жизни рэпера Энди Картрайта
По словам знакомых, исполнитель страдал от наркотической зависимости и об этом знали многие в его окружении.
Фото: ВКонтакте
5-tv.ru стали известны подробности личной жизни расчлененного, вероятно, женой в Петербурге андерграунд-рэп-исполнителя Энди Картрайта. По словам знакомых, о наркотической зависимости музыканта знали многие в его окружении. Не исключено, что 36-летняя супруга Александра Юшко Марина могла употреблять запрещенные вещества вместе с мужем.
В обыденной жизни Энди Картрайт слыл адекватным, рассудительным человеком. При этом, он предпочитал скрывать супругу от общественности. Женщина никогда не присутствовала на его выступлениях и во время съемок баттлов.
31-летний уроженец украинского города Нежин скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. По предварительной информации, его жена Марина приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка. Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней.
29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное фото расчлененного рэпера Энди Картрайта.
Читайте также
64%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?