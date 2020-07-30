Уголовное дело возбудили по факту смерти рэпера Энди Картрайта
Расчлененное тело украинского музыканта было обнаружено в квартире в центре Северной столицы.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения фрагментов тела рэпера Энди Картрайта в Петербурге. Отмечается, что дело проходит по статье «Убийство» Уголовного кодекса.
По данным следствия, вечером 29 июля в квартире одного из домов на Невском проспекте было найдены фрагменты тела и конечности Александра Юшко 1989 года рождения.
Кроме того, была установлена женщина 1984 года рождения, расчленившая тело рэпера. После проведения судебно-медицинской экспертизы будут установлены обстоятельства и причины смерти музыканта. Также будет дана правовая оценка действиям женщины.
По предварительным данным, 31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. После, вероятнее всего, его жена Марина приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка.
Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней. 29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы.
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