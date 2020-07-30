Двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения

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Василий Заика
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В настоящее время малыш передан дальним родственникам.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru

Двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта и его супруги находился в квартире на Невском проспекте в Петербурге во время расчленения тела погибшего, сообщает сайт KP.RU.

Издание отмечает, что 36-летняя жена музыкального исполнителя изначально сообщила всем знакомым, что ее супруг пропал. После этого на протяжении нескольких дней женщина глумилась над трупом мужа. Она в одиночку расчленила покойного и распихала останки по пакетам, которые положила в холодильник. Впоследствии супруга рэпера решилась позвонить адвокату спросить совета. Юрист сообщил о вопиющем инциденте в полицию.

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После задержания предполагаемой злоумышленницы ребенок был передан дальним родственникам.

31-летний уроженец украинского города Нежин скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Пару лет назад Энди Картрайт стал героем программы «Гримерка» на телеканале 78. Исполнитель рассказал ведущему Илье Стогову о творчестве, взглядах на жизнь, источниках вдохновения и своих текстах. В завершении эфира рэпер исполнил одну из своих композиций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте.

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