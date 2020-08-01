Россия открывает границу с Абхазией 1 августа. Как отметили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, пропускные пункты начнут работать во второй половине дня после публикации соответствующего распоряжения правительства РФ.

«Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства РФ об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа», — цитирует сообщение ТАСС.

Решение о возможности пересечения гражданами РФ и Абхазии границы принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава. Была проведена оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в соседней республике и определена готовность объектов инфраструктуры к приему отдыхающих из России.

31 июля президент Абхазии Аслан Бжания подтвердил, что в Сухуме готовы дать команду об открытии границы с РФ в ближайшее время. При этом, глава республики конкретную дату не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС отказался открывать границы с Россией.