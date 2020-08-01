На акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышли вдвое меньше участников — видео

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Светлана Александрова
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Бывший губернатор региона был арестован 10 июля по подозрению в организации убийств.

Фото, видео: ТАСС / Евгения Пустовит, Instagram @sannytsa, @amurskgram, @s.furgal.blog

Тема:
Арест Сергея Фургала

В Хабаровске в субботу днем началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей бывшего губернатора края Сергея Фургала. Митингующие призывают освободить экс-губернатора или сделать судебный процесс над ним открытым.

Как сообщает мэрия Хабаровска, на площади перед зданием правительства собралось около трех с половиной тысяч человек. Это вдвое меньше, чем в предыдущие выходные.

«Численность активистов продолжает уменьшаться. Пришедшие связывают это с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях», — говорится в сообщении на сайте мэрии Хабаровска.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в связи с пандемией коронавируса и ростом заболеваемости в Хабаровском крае в регионе запрещены публичные массовые мероприятия. Несмотря на ограничения, с середины июля, когда был арестован бывший тогда губернатором региона Сергей Фургал, в городе проходят несанкционированные акции в его поддержку.

В начале этой недели к митингующим вышел назначенный президентом России временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он пообщался с собравшимися и заверил, что собирается выполнять поставленные перед ним задачи по стабильности и развитию региона.

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