В Хабаровске на акции в поддержку Фургала собрались до 10 тысяч человек

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Светлана Шевченко
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По данным городских властей, это на 30% меньше, чем в предыдущие выходные.

Фото, видео: ТАСС / Моргулис Дмитрий, Instagram @igor_serov_official, @erinn.alexa2017, @bazar.khv

В Хабаровске завершилась акция в поддержку арестованного по подозрению в громких убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным городских властей, в ней приняли участие менее 10 тысяч человек.

«В самом начале на него вышли до десяти тысяч человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Мероприятие прошло спокойно. Задержаний не было. Сотрудники полиции раздавали участникам митинга маски.

Жители города прошлись по центральным улицам, выкрикивая лозунги в поддержку главы края. Отмечается, что по мере прохождения шествия колонна заметно поредела.

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