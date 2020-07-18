В Хабаровске на акции в поддержку Фургала собрались до 10 тысяч человек

В Хабаровске завершилась акция в поддержку арестованного по подозрению в громких убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным городских властей, в ней приняли участие менее 10 тысяч человек.

«В самом начале на него вышли до десяти тысяч человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Мероприятие прошло спокойно. Задержаний не было. Сотрудники полиции раздавали участникам митинга маски.

Жители города прошлись по центральным улицам, выкрикивая лозунги в поддержку главы края. Отмечается, что по мере прохождения шествия колонна заметно поредела.