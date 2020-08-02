«Репетиция биологической войны»: Доктор Рошаль о пандемии коронавируса

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что пандемия коронавируса стала репетицией биологической войны. В интервью Forbes доктор медицинских наук отметил, данное инфекционное заболевание стало серьезной проверкой системы здравоохранения страны на прочность.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны. Кстати, в Советском Союзе система биологической защиты была выстроена на высоком уровне. Китайцы строили свою систему именно по этой модели. А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», — подчеркнул медик.

Рошаль считает, что Россия смогла избежать тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья). По словам специалиста, небольшое число смертей от COVID-19 связано с тем, что была вовремя применена система санитарных кордонов — перекрытие границ, введение ограничение на передвижение, внутренний контроль в стране. Рошаль уверен, введенная в России самоизоляция — была своевременной мерой.

Ученый отмечает, что власти бросили все силы на борьбу с коронавирусом. При этом, по мнению Рошаля, не исчезла вероятность экономического коллапса.

«Понимая неизбежность санитарных потерь, надо думать, как экономика такой кризис переживет. Помимо коронавируса, для России сейчас отягощающим моментом стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление курса рубля. Пришла не одна напасть, а две напасти. Нам важно не потерять промышленную кооперацию», — считает медик.

Рошаль уверен, что разрыв экономических связей для всего мира может оказаться гораздо страшнее, чем от вируса, который «приходит и уходит».

В заключение специалист подчеркнул, что нужно продолжать носить маски и перчатки, не отправлять «сопливых, кашляющих детей» в садики, категорически не пускать на работу тех, кто жалуется на недомогание и периодически проводить тестирование на коронавирус.

По состоянию на 2 августа, число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 17,66 миллиона. Общее количество жертв от коронавируса — 680 894 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда, по мнению гендиректора научного центра «Вектор» Рината Максютова, россиян начнут массово прививать от коронавируса.