Вакцина от COVID-19 в сентябре будет выпускаться в промышленных масштабах

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Светлана Шевченко
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В Минпромторге подчеркнули, что на предприятиях идет активная подготовка к серийному производству.

Вакцина от COVID-19 в сентябре будет выпускаться в промышленных масштабах

Фото: www.globallookpress.com / © Cadu Rolim

Тема:
Эпидемия коронавируса

Серийное производство российской вакцины от COVID-19 планируется запустить уже в сентябре 2020 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Как минимум одна — точно да. Институт им. Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это „Генериум“, „Р-Фарм“ и „Биннофарм“», — подчеркнул министр.

В настоящее время по его словам на предприятиях идет активная подготовка к запуску серийного производства — отладка технологий в постоянной связи с вышеуказанными предприятиями.

Мантуров подчеркнул, что объемы производства напрямую зависят от потребности российского здравоохранения.

«При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — рассказал о планируемых тепах производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда россиян начнут массово прививать от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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