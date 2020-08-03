Вакцина от COVID-19 в сентябре будет выпускаться в промышленных масштабах
В Минпромторге подчеркнули, что на предприятиях идет активная подготовка к серийному производству.
Фото: www.globallookpress.com / © Cadu Rolim
Серийное производство российской вакцины от COVID-19 планируется запустить уже в сентябре 2020 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Как минимум одна — точно да. Институт им. Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это „Генериум“, „Р-Фарм“ и „Биннофарм“», — подчеркнул министр.
В настоящее время по его словам на предприятиях идет активная подготовка к запуску серийного производства — отладка технологий в постоянной связи с вышеуказанными предприятиями.
Мантуров подчеркнул, что объемы производства напрямую зависят от потребности российского здравоохранения.
«При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — рассказал о планируемых тепах производства.
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