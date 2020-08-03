Стал известен возможный мотив убийства рэпера Энди Картрайта

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Василий Заика
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Молодую любовницу расчлененного музыканта допросили следователи.

Стал известен возможный мотив убийства рэпера Энди Картрайта

Фото: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Стал известен возможный мотив убийства Александра Юшко, более известного широкой публике как рэпер Энди Картрайт. Как сообщил источник 5-tv.ru, в уголовном деле о расследовании гибели музыканта появился важный свидетель. На допросе в Следственном комитете побывала 24-летняя любовница расчлененного исполнителя.

Состоявшая в близких отношениях с 31-летним мужчиной девушка поведала, что задержанная по подозрению в убийстве Марина Кохал знала об их связи. Вполне возможно, что супруга могла расправиться с мужем на почве ревности или бытового конфликта. Среди прочих версий рассматриваются — убийство по неосторожности и несчастный случай.

Известно, что соперница жены музыканта несколько лет назад получила высшее образование. Любовница Энди Картрайта увлекается рэп-баттлами и этим направлением в целом. В ее аккаунтах в социальных сетях встречаются фрагменты выступлений погибшего, пишут «Невские новости».

Обвиняемая в убийстве благоверного Марина Кохал в ноябре 2019 года на YouTube-канале опубликовала видео под названием «Когда знаешь любовницу мужа в лицо». На кадрах ролика супруга Энди Картрайта ведет рассуждения на тему измен и возможных последствий для совершивших их партнеров.

31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко скончался 25 июля. По предварительной информации, его жена расчленила тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка.

29 июля Марина Кохал поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Следственный комитет предъявил женщине обвинение по статье «Убийство». Расследование продолжается. Жена Энди Картрайта по-прежнему отказывается от данных ранее показаний. По некоторым данным, 3 августа она будет заключена под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Картрайт зачитал рэп о кладбище за несколько дней до смерти.

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