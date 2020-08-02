«Вечная память»: Картрайт зачитал рэп о кладбище за несколько дней до смерти

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Виктория Андреева
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Друзья погибшего музыканта поделились его последним прижизненным видео.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

За несколько дней до жуткой трагедии рэпер Энди Картрайт снял небольшой клип на драматичную композицию. Видеозапись опубликована на YouTube-канале друзей музыканта Saint Cypher. В Instagram они объявили сбор средств для мамы и ребенка погибшего приятеля.

Зачитывая рэп, музыкант признается, как нелегко дается жизнь, рассуждает о планах, которые, так и не удастся реализовать. При этом постоянно повторяет фразы о кладбище.

«Я выпускаю облако дыма,

Оно похоже на облако дыма с прошлого,

Пытка.

Всюду законы кармы, но дестройдю* планы,

Сидя на кладбищенской лавочке, возле лавры.

Кроме серых крестов в жизни не надо другой рекламы…» — зачитывает Картрайт.

Instagram @kkkartrait

В комментариях поклонники музыканта замечали, что в последнее время Энди все чаще создавал жуткие и пугающие образы в своих композициях. Кто-то предположил, что это было напрямую связано с его личными переживаниями и серьезными проблемами. Впрочем, узнать правду сегодня не представляется возможным. Впрочем, что известно точно, никто из его близких ни разу не упоминал о намерениях Картрайта добровольно уйти из жизни. Наоборот, молодой человек наслаждался своим существованием и строил планы. В частности, он записывал треки, которые выйдут в ближайшее время.

«Его выступления поражали эмоциональной подачей, структурой текста, сложными рифмы и художественными оборотами… Очень жалко…»

«Сашуль, покойся с миром… Все получат по заслугам! Ты — лучший!»

«Как будто с того света зачитал… Александр, спасибо за все!» — писали верные фанаты рэпера.

*Destroy — разрушать, уничтожать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошло первое заседание по делу о расчлененном рэпере Энди Картрайте, вдове которого предъявили обвинение в убийстве.

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