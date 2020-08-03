Видео: спецназ ворвался в банк Киева, где мужчина удерживает заложника

В прямом эфире украинского телеканала спецназ ворвался в помещение банка, где гражданин Узбекистана удерживал в заложниках главу отделения. Известно, что заложница не пострадала.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 32-летний Сухроб Каримов в полдень вошел в здание банка, расположенного в бизнес-центре Киева и заявил, что в его рюкзаке бомба. А также попросил вызвать полицию.

Через некоторое время из здания вышли сотрудники учреждения. С Каримовым осталась только глава отделения банка по собственному желанию.

Среди требований было — 40 тысяч долларов и желание выйти в прямой эфир украинского телевидения. Вот этим и воспользовались похоже силовики.

Причины, которые толкнули Каримова на этот поступок пока не сообщаются.