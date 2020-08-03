Видео: спецназ ворвался в банк Киева, где мужчина удерживает заложника

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Светлана Шевченко
Срочная новость 110

Гражданин Узбекстана вошел в полдень в здание финансового учреждения и заявил, что в его рюкзаке бомба.

Фото, видео: Телеканал ZIK

Тема:
Украинский кризис

В прямом эфире украинского телеканала спецназ ворвался в помещение банка, где гражданин Узбекистана удерживал в заложниках главу отделения. Известно, что заложница не пострадала.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 32-летний Сухроб Каримов в полдень вошел в здание банка, расположенного в бизнес-центре Киева и заявил, что в его рюкзаке бомба. А также попросил вызвать полицию.

Через некоторое время из здания вышли сотрудники учреждения. С Каримовым осталась только глава отделения банка по собственному желанию.

Среди требований было — 40 тысяч долларов и желание выйти в прямой эфир украинского телевидения. Вот этим и воспользовались похоже силовики.

Причины, которые толкнули Каримова на этот поступок пока не сообщаются.

Тема:
Украинский кризис
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