Дания позволила продолжить строительство «Северного потока — 2»
Nord Stream 2 AG отныне может использовать якорные суда в прокладке газопровода.
Фото: РИА Новости / Aксель Шмидт
В Апелляционный совет по энергетике при Министерстве окружающей среды Дании не поступило жалоб на решение Датского энергетического агентства (DEA) о смягчении требований к судам, ведущим строительство «Северного потока-2». Об этом заявила ТАСС представитель министерства Клара Агнес Тролле Миккелсен.
Месяцем DEA разрешило Nord Stream 2 AG использовать якорные суда на незаконченном участке газопровода. Местные и общенациональные объединения или организации по охране природы и окружающей среды, а также защите интересов в области рекреации, по закону, могли обжаловать это разрешение до 3 августа.
«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение DEA от 6 июля 2020 года, разрешающее Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — ответила чиновница.
Разрешение DEA дает возможность применять при строительстве в акватории Дании суда, способные удерживаться в одной точке с помощью якорных систем позиционирования. В частности, под эти требования подходит российский трубоукладчик «Фортуна», который ранее использовался при строительстве «Северного потока-2» в российской акватории, а сейчас стоит в немецком порту Росток.
Ранее 5-tv.ru писал, что польский регулятор по-максимуму оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2».
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