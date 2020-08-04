Nord Stream 2 AG с 4 августа может вернуться к прокладке труб «Северного потока — 2» на незавершенном участке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Датского энергетического агентства (ДЭА).

Еще 6 июля оператор газовой магистрали получил разрешение на завершение проекта при участии судов-трубоукладчиков с якорным позиционированием. На обжалование было дано четыре недели — в этот период Nord Stream 2 AG не имело права применять данные суда. Так как апелляций не последовало, решение вступило в силу.

Для продолжения строительства в ход могут пустить суда «Академик Черский» с динамическим позиционированием и якорную «Фортуну». Чтобы приступить к работам оператор обязан предоставить план дальнейших действий.

«Nord Stream 2 AG сможет начать укладывать трубы с использованием якорных судов с 4 августа, как только пришлет ДЭА обновленное расписание. Его агентство пока также не получило», — уточнили представители агентства.

По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, в настоящее время регуляторных препятствий нет. Однако по-прежнему существует угроза санкций и давления со стороны администрации США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польский регулятор по-максимуму оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2».