«Это спасает жизни!» — Google выпустил анимационный дудл о маске и коронавирусе
В компании призывают не забывать об элементарных правилах в пандемию COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima; Google.com
Постепенный отказ от режима ограничений совсем не означает, что пандемия коронавируса закончилась. Именно об этом «сигнализирует» новый дудл от Google, где каждая буква в названии ресурса заботливо «укутана» в стерильную повязку.
«Носите маску. Это спасает жизни!» — говорится в названии.
При этом веселая анимация дудла — в какой-то момент у букв «вырастают» ножки и те разбегаются подальше друг от друга — как нельзя кстати напоминает о социальной дистанции.
«Эти простые правила помогут сохранить здоровье себе и окружающим», — сказано в пресс-релизе компании.
При нажатии на полюбившуюся красавицу в маске открывается страничка с самой актуальной информацией о COVID-19, а также о мерах профилактики инфицирования коронавирусом.
На данный момент в мире зарегистрировано более 18,44 миллиона случаев инфицирования COVID-19. При этом летальных исходов — более 697 тысяч. Лидером по числу пациентов с соответствующим диагнозом по-прежнему остаются США — более 4,8 миллиона человек. Далее по убывающей: Бразилия — 2,7 миллиона, Индия — 1,8 миллиона, Россия — более 861 тысячи, а также ЮАР — более 516 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какого мнения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживаются по поводу российской вакцины от коронавируса.
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