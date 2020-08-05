Постепенный отказ от режима ограничений совсем не означает, что пандемия коронавируса закончилась. Именно об этом «сигнализирует» новый дудл от Google, где каждая буква в названии ресурса заботливо «укутана» в стерильную повязку.

«Носите маску. Это спасает жизни!» — говорится в названии.

При этом веселая анимация дудла — в какой-то момент у букв «вырастают» ножки и те разбегаются подальше друг от друга — как нельзя кстати напоминает о социальной дистанции.

«Эти простые правила помогут сохранить здоровье себе и окружающим», — сказано в пресс-релизе компании.

При нажатии на полюбившуюся красавицу в маске открывается страничка с самой актуальной информацией о COVID-19, а также о мерах профилактики инфицирования коронавирусом.

Google.com

На данный момент в мире зарегистрировано более 18,44 миллиона случаев инфицирования COVID-19. При этом летальных исходов — более 697 тысяч. Лидером по числу пациентов с соответствующим диагнозом по-прежнему остаются США — более 4,8 миллиона человек. Далее по убывающей: Бразилия — 2,7 миллиона, Индия — 1,8 миллиона, Россия — более 861 тысячи, а также ЮАР — более 516 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какого мнения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживаются по поводу российской вакцины от коронавируса.