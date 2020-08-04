ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса

|
Валентин Черников
85

В организации предостерегли от преждевременного использования препарата.

ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские ученые должны провести тщательные испытания вакцины от коронавируса перед введением ее в оборот. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер. По его словам, специалисты должны соблюсти все требования безопасного использования препарата.

«Между „найти“ или „иметь в распоряжении“ вакцину, которая работает, и прохождением всех этапов проверки существует большая разница», — цитирует Линдмайера Regnum.

Накануне глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал регистрацию российской вакцины от коронавируса через десять дней. Если все пойдет по плану, лекарство станет первым в мире препаратом для борьбы с пандемией, отметил эксперт. Дмитриев подчеркнул, что все процедуры, необходимые для регистрации препарата, были соблюдены.

Ранее 5-tv.ru писал, что серийное производство российской вакцины от COVID-19 уже в сентябре 2020 года пообещал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 авг
Турецкие власти предупредили о новых симптомах коронавируса
4 авг
Когда россияне смогут полететь на отдых в Черногорию
4 авг
«Ешь, чтобы помочь»: Как Великобритания возвращает людей в рестораны?
4 авг
Шведский опыт лояльной борьбы с COVID-19 признан экономически успешным
4 авг
В России за сутки зафиксирован минимум новых случаев коронавируса с 23 апреля
4 авг
Онищенко оценил перспективу вспышки COVID-19 из-за курортников
4 авг
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса
4 авг
Российская вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей
4 авг
Россия стала первой страной, завершившей клинические испытания вакцины от COVID
3 авг
Что делать, если на рейсе в Турцию у пассажира выявили COVID-19

Читайте также

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

19:20
Не сопротивлялся: опубликовано полное видео задержания Джорджа Флойда
19:13
ТОП-10 самых глупых смертей всех времен
19:08
«Один человек испортил воздух»: Ахеджакова резко высказалась об уходе Гармаша из «Современника»
19:01
Очень личная история: врачи читают письма родителей недоношенным малышам
18:50
Опять неприятности? Адвокат объяснил, за что Кокорин снова оказался в суде
18:49
Судьба Робинзона Крузо: огромная надпись на песке спасла троих моряков в океане

Сейчас читают

Погода на лицо: чем внешне петербуржцы отличаются от москвичей — отвечает физиогномист
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок