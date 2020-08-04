ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса
В организации предостерегли от преждевременного использования препарата.
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt
Российские ученые должны провести тщательные испытания вакцины от коронавируса перед введением ее в оборот. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер. По его словам, специалисты должны соблюсти все требования безопасного использования препарата.
«Между „найти“ или „иметь в распоряжении“ вакцину, которая работает, и прохождением всех этапов проверки существует большая разница», — цитирует Линдмайера Regnum.
Накануне глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал регистрацию российской вакцины от коронавируса через десять дней. Если все пойдет по плану, лекарство станет первым в мире препаратом для борьбы с пандемией, отметил эксперт. Дмитриев подчеркнул, что все процедуры, необходимые для регистрации препарата, были соблюдены.
Ранее 5-tv.ru писал, что серийное производство российской вакцины от COVID-19 уже в сентябре 2020 года пообещал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
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