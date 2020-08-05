Эксперт-криминалист назвал главный признак жены-убийцы

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Василий Заика
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По словам Дмитрия Кирюхина, в поведении женщин есть так называемые маячки, на которые следует обращать внимание мужчинам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Rosseforp, Jenny Norquist, CHROMORANGE / Bilderbox, imagebroker/a.isenegger

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин, комментируя расчленение рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко — Прим.ред.), назвал главный признак жены-убийцы. По словам специалиста, сигналом может являться резкая смена настроения у женщины.

Дмитрий Кирюхин обратил внимание мужчин, что в поведении представительниц слабого пола есть и другие так называемые маячки. На них необходимо обращать внимание, чтобы предупредить вспышку неконтролируемой агрессии избранницы.

«Женщины по статистике более склонны к шизофрении, которая проявляется в разных моментах по-разному. Либо это может быть вялотекущая шизофрения, но в определенный момент происходит резкий взрыв. Для этого нужен спусковой механизм. То, что произошло в квартире рэпера Картрайта, говорит о том, что был какой-то спусковой механизм, который привел к этой трагедии», — цитирует Дмитрия Кирюхина ФАН.

Эксперт отметил, если у женщины в течение дня настроение меняется от агрессивного к любовному и наоборот, то это может свидетельствовать о фазе острой шизофрении. А когда ваша благоверная бросается в атаку, кусается и швыряет посудой — налицо склонность к внутреннему садизму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главном признаке домашнего маньяка.

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