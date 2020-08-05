Стало известно о состоянии россиянина, пострадавшего при взрыве в Бейруте

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Василий Заика
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Во время ЧП незначительные повреждения получило здание посольства РФ.

Фото, видео: Reuters / Mohamed Azakir; 5-tv.ru; www.globallookpress.com / Xinhua

Более 100 человек стали жертвами мощного взрыва, который прогремел в Бейруте 4 августа. Число пострадавших насчитывается тысячами, пишет РИА Новости.

По данным Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ЧП в столице Ливана травмы легкой степени тяжести получил гражданин России. Ранее в посольстве РФ рассказали, что сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в районе морского порта Бейрута, в настоящий момент нет.

Мощнейший взрыв прогремел неподалеку от базы ВМС Ливана в Бейруте 4 августа. Взрывная волна разрушила и повредила десятки домов, в том числе здание российского посольства, а также автомобили.

Местные власти отмечают, что причиной произошедшего могла стать детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной аммиачной селитры. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ливане 5 августа объявлен днем траура.

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