«Помним и любим Кирилла»: ранее неопубликованное фото Децла обсуждают в сети
Растроганная воспоминаниями актриса Наталья Андрейченко поделилась редким совместным снимком с певцом Кириллом Толмацким. Звезды были близкими друзьями.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко; Instagram @natalya_andreychenko
Актриса театра и кино Наталья Андрейченко, получившая известность по главной роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», поделилась фотографией с Децлом в Instagram. Как сообщила артистка, снимок ей прислали подписчики, за что та выразила им огромную благодарность.
На фото актриса и ныне покойный рэпер позируют в ресторане. Их связывали крепкие дружеские отношения длиною в двадцать лет. Во многом певец был очень близок с Натальей и часто обращался к ней за советом. Артистка уже давно иммигрировала в США, но практически при каждом визите в Москву обязательно встречалась с Децлом.
«Спасибо подписчикам, что прислали. Мой дорогой̆ Кирилл, я очень скучаю», — пишет Андрейченко.
Под постом многие в очередной раз выразили соболезнования в связи с утратой.
«Децл в наших сердцах!», «Помним и любим Кирилла», «Очень жаль, что уходят такие парни…», «Люблю его творчество, он неповторим и человечен», — комментируют фотографию подписчики актрисы.
Кирилл Толмацкий умер в начале 2019 года от острой сердечной недостаточности. 35-летнему певцу резко стало плохо после концерта в Ижевске, и врачи уже не смогли ничем помочь.
Ранее 5-tv сообщил о наследстве, на которое может претендовать сын Децла.
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