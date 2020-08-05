«Помним и любим Кирилла»: ранее неопубликованное фото Децла обсуждают в сети

Актриса театра и кино Наталья Андрейченко, получившая известность по главной роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», поделилась фотографией с Децлом в Instagram. Как сообщила артистка, снимок ей прислали подписчики, за что та выразила им огромную благодарность.

Instagram @natalya_andreychenko

На фото актриса и ныне покойный рэпер позируют в ресторане. Их связывали крепкие дружеские отношения длиною в двадцать лет. Во многом певец был очень близок с Натальей и часто обращался к ней за советом. Артистка уже давно иммигрировала в США, но практически при каждом визите в Москву обязательно встречалась с Децлом.

«Спасибо подписчикам, что прислали. Мой дорогой̆ Кирилл, я очень скучаю», — пишет Андрейченко.

Под постом многие в очередной раз выразили соболезнования в связи с утратой.

«Децл в наших сердцах!», «Помним и любим Кирилла», «Очень жаль, что уходят такие парни…», «Люблю его творчество, он неповторим и человечен», — комментируют фотографию подписчики актрисы.

Кирилл Толмацкий умер в начале 2019 года от острой сердечной недостаточности. 35-летнему певцу резко стало плохо после концерта в Ижевске, и врачи уже не смогли ничем помочь.

Ранее 5-tv сообщил о наследстве, на которое может претендовать сын Децла.