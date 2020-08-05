На днях журнал Forbes опубликовал рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Список возглавил Сергей Шнуров с 8,8 миллионами рублей. За ним следуют Егор Крид, заработавший почти семь миллионов рублей и Дима Билан с 6,8 миллиона. В дестятку вошли также Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, «Би-2», Григорий Лепс, рэпер Тимати и Иван Ургант. Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в интервью ФАН высказал идею, что богатых знаменитостей в России необходимо законодательно обязать делиться деньгами с бедными. Особенно Соседова удивили и возмутили доходы Егора Крида.

«Понятия не имею, за что этот человек может зарабатывать такие огромные деньги. Кто это слушает? Я могу еще понять, кто слушает Басту. Но не могу понять, кто слушает Крида. И чтобы он еще был на втором месте после Шнура! Нет, ну, я доверяю Forbes, зачем ему обманывать. Просто мне непонятно, откуда такие деньги. Ума не приложу», — эмоционально высказался критик.

Он считает, что средства, «заработанные на дурновкусии», артисты должны как бы «отмывать». По словам Соседова, такие люди не имеют права распоряжаться огромными деньгами единолично, и вообще такие суммы им не нужны. Поэтому должна существовать некая государственная программа, которая будет определять, «кто, кому и какие деньги будет отдавать».

«Егор Крид зарабатывает на дурновкусии, это очевидно. Ну, в принципе, все они в той или иной степени зарабатывают на этом. Просто Крид — наиболее яркий пример. Он обязан „отмыть“ эти нечистые деньги в каких-то благотворительных программах и фондах», — заявил критик.

Кроме того, доходы звезд шоу-бизнеса нужно сделать абсолютно прозрачными для публики, которая вправе знать, кто и на чем зарабатывает.

«Вот откуда у Крида такие деньги, с какой стати такие доходы? Я, например, хочу знать об этом. Он же ничего собой не представляет как артист. Кандидаты наук, извините, работают над серьезными проектами и гроши считают. Значит, у Крида надо отнять часть денег в их пользу!» — уверен Сергей Соседов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Егор Крид попал также в список Forbes самых успешных представителей российского шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. Музыкант занял в рейтинге третью строчку.