Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
По мнению доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, вирус станет более заразным, но менее смертельным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima, Visual Science, Robert Michael
Вторая волна распространения COVID-19 в России начнется скорее всего в октябре–ноябре, и это никак не связано с возвращением отпускников из мест отдыха, считает российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
В интервью сайту KP.RU он отметил, что специалисты полагались на «сезонность» коронавируса и уменьшение масштабов распространения инфекции летом, но похоже ошиблись.
«Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре–ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — сказал Альтштейн.
При этом, по мнению, вирусолога, вторая волна распространения инфекции будет более массовой, но менее летальной, поскольку со временем любой вирус приспосабливается к человеческой популяции.
«Коронавирусу невыгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам», — пояснил эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России 4 августа зафиксирован минимум новых случаев выявления коронавируса с 23 апреля. А в Европе повсеместно возвращают отмененные ранее меры безопасности и масочные режимы — там медики говорят о второй волне пандемии.
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