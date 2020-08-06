Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

|
Светлана Александрова
34

По мнению доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, вирус станет более заразным, но менее смертельным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima, Visual Science, Robert Michael

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вторая волна распространения COVID-19 в России начнется скорее всего в октябре–ноябре, и это никак не связано с возвращением отпускников из мест отдыха, считает российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

В интервью сайту KP.RU он отметил, что специалисты полагались на «сезонность» коронавируса и уменьшение масштабов распространения инфекции летом, но похоже ошиблись.

«Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре–ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — сказал Альтштейн.

При этом, по мнению, вирусолога, вторая волна распространения инфекции будет более массовой, но менее летальной, поскольку со временем любой вирус приспосабливается к человеческой популяции.

«Коронавирусу невыгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России 4 августа зафиксирован минимум новых случаев выявления коронавируса с 23 апреля. А в Европе повсеместно возвращают отмененные ранее меры безопасности и масочные режимы — там медики говорят о второй волне пандемии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 авг
Врачи бьют в набат: в Европе началась вторая волна COVID-19
5 авг
«Придумала корону, чтобы пропиарить клип»: Рита Дакота в шоке от своих же подписчиков
5 авг
Украину возмутило открытие границ Черногории для россиян
5 авг
«Это спасает жизни!» — Google выпустил анимационный дудл о маске и коронавирусе
4 авг
ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса
4 авг
Турецкие власти предупредили о новых симптомах коронавируса
4 авг
Когда россияне смогут полететь на отдых в Черногорию
4 авг
«Ешь, чтобы помочь»: Как Великобритания возвращает людей в рестораны?
4 авг
Шведский опыт лояльной борьбы с COVID-19 признан экономически успешным
4 авг
В России за сутки зафиксирован минимум новых случаев коронавируса с 23 апреля

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

1:50
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
1:10
Борис и Глеб Летних: что категорически нельзя делать 6 августа?
0:59
«Ты заранее готов к концу»: расставшаяся с мужем Гагарина высказалась о брачном контракте
0:46
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
0:35
«Похоже, я нарцисс»: Чумаков ответил сплетникам на вопросы о своей личной жизни
0:15
Рухнувшая бетонная плита раздавила ребенка в Астрахани — фото

Сейчас читают

«Нужно себя любить»: пышечка из «Ленинграда» показала свои формы в купальнике
Фото пожарных, входящих на склад в Бейруте за секунды до взрыва
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок