В России за сутки зафиксирован минимум новых случаев коронавируса с 23 апреля
За прошедшие 24 часа 7 878 пациентов полностью вылечились от COVID-19.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков
В России за истекшие сутки зафиксирован минимум новых случаев инфицирования коронавирусом с 23 апреля. Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 5 159 пациентов в 83 регионах. Полностью вылечились от коронавируса 7 878 россиян.
Отмечается, что 30% подхвативших заразу не имели клинических признаков болезни. Жертвами нового внеклеточного агента стали 144 человека.
За прошедшие сутки в Москве зафиксирован 691 случай инфицирования коронавирусом. В Свердловской области — 182, в Ханты-Мансийском автономном округе — 177, в Московской области — 161, в Петербурге — 158.
За всю историю пандемии в России зарегистрировано 861 423 пациента c COVID-19 в 85 регионах. Победили заразу 661 471 человек. Жертвами болезни стали 14 351 россиян.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском метро массово штрафуют за отсутствие средств индивидуальной защиты.
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