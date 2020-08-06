В Бейрут прибыли российские спасатели — видео
Специалисты «Центроспаса» помогут своим коллегам из Ливана устранять последствия трагедии, разразившейся 4 августа.
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Фото, видео: Reuters / Mohamed Azakir; 5-tv.ru
Российские спасатели первыми откликнулись на просьбу Ливана о помощи, вечером в среду передовой отряд из России приземлился в аэропорту Бейрута. Это врачи и специалисты «Центроспаса».
Город наполовину разрушен. До сих пор сотни числятся пропавшими без вести. Предварительная версия причины взрыва — халатность при хранении конфискованного шесть лет назад груза селитры.
С подробностями из Бейрута — Валентин Трушнин.
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