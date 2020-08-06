Российские спасатели первыми откликнулись на просьбу Ливана о помощи, вечером в среду передовой отряд из России приземлился в аэропорту Бейрута. Это врачи и специалисты «Центроспаса».

Город наполовину разрушен. До сих пор сотни числятся пропавшими без вести. Предварительная версия причины взрыва — халатность при хранении конфискованного шесть лет назад груза селитры.

С подробностями из Бейрута — Валентин Трушнин.