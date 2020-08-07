Тайфун «Хагупит», который обрушился на китайский Шанхай, добрался до Приморского края. Всего за несколько часов там выпало около 80% месячной нормы осадков. А это, так называемый, критерий опасного явления.

Стихия разыгралась и в Казани. Там из-за мощного ливня улицы превратились в реки. Автомобили глохли в пути. Пешеходы переходили дороги по колено в воде. В других районах города выпал град.

В Новосибирской области всего за 10 минут ураган повредил несколько зданий. С городского суда снесло крышу. В жилых кварталах оборваны линии электропередачи, повалены заборы и деревья. Серьезные повреждения получили десятки автомобилей. О пострадавших не сообщается. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.