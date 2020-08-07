Мощные ливни и ураган: стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах — видео
В настоящее время коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Приморье, столице Татарстана и Новосибирской области.
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Фото, видео: ТАСС / Онучин Игорь ; 5-tv.ru
Тайфун «Хагупит», который обрушился на китайский Шанхай, добрался до Приморского края. Всего за несколько часов там выпало около 80% месячной нормы осадков. А это, так называемый, критерий опасного явления.
Стихия разыгралась и в Казани. Там из-за мощного ливня улицы превратились в реки. Автомобили глохли в пути. Пешеходы переходили дороги по колено в воде. В других районах города выпал град.
В Новосибирской области всего за 10 минут ураган повредил несколько зданий. С городского суда снесло крышу. В жилых кварталах оборваны линии электропередачи, повалены заборы и деревья. Серьезные повреждения получили десятки автомобилей. О пострадавших не сообщается. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
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