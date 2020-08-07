«Стоял и жалел свою машину»: Свидетель ДТП с Ефремовым рассказал о поведении актера

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Валентин Черников
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Очевидец заявил, что по вине актера сам мог оказаться на месте погибшего водителя Сергея Захарова.

«Стоял и жалел свою машину»: Свидетель ДТП с Ефремовым рассказал о поведении актера

Фото: ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Подробности смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова описал в суде свидетель, который в момент аварии находился за рулем соседнего автомобиля. На заседании по уголовному делу житель Крыма Роман Шрамко рассказал по видеосвязи, что проезжал рядом и сам чуть было не оказался на месте потерпевшего.

«Я не знал, что это Ефремов, он нас подрезал. Автомобиль Grand Cherokee выскочил с правой стороны, с переулка, в третью полосу. Посигналили ему, он резко затормозил. После он без остановки поехал прямо и врезался (в автомобиль Сергея Захарова — Прим.ред.). Я видел ДТП. Видел, как он въехал», — уточнил допрашиваемый.

Очевидцы, включая Шрамко, выскочили из машины и подбежали к столкнувшимся авто.

«Я могу ошибаться, но мне кажется, в машине больше никого не было. Водитель был к нам боком, уже когда подошли ближе, увидели, что это Ефремов. Он пошел к парапету. Потом вернулся, попросил у меня сигарету. Мне показалось на тот момент, что ему жалко свой автомобиль. Он был в сильном алкогольном опьянении, от него разило алкоголем, еле разговаривал. Ходил, что-то мычал и отмахивался», — описал произошедшее свидетель.

По словам Романа, в момент встречи со знаменитым водителем внедорожника он не сдержал эмоции и позволил себе нецензурное ругательство в адрес актера. Эту же реплику свидетель воспроизвел на суде.

«Я назвал Ефремова ……… (гомосексуалистом — Прим.ред.). Ну, а что я мог сказать? Он меня чуть не убил», — вспомнил участник заседания.

Собравшиеся на месте происшествия люди поставили на землю перевернутый автомобиль потерпевшего и увидели внутри истекавшего кровью человека. Захаров оставался в сознании, у него был шок. Тем временем, по воспоминаниям свидетеля, Ефремов находился в стороне и не интересовался состоянием Захарова.

«Ему было все равно на Сергея, он даже не подходил к нему. Только стоял и жалел свою машину. Меня это возмутило», — добавил Шрамко.

ДТП с участием актера случилось 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатка Ефремова заявила о подкупе свидетеля обвинения.

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