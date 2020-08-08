День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа

Православные верующие 8 августа чтят память Ермолая Никомедийского. Священномученик являлся пресвитером и пострадал в 305 году вместе с клириками Ермократом и Ермиппом во времена гонений на христиан в Никомедии. В городе, который располагался на подступах к Константинополю, проповедовали язычники.

Один из новообращенных — будущий мученик Пантелеимон был арестован. Он и сообщил имя своего наставника Ермолая, а также место, где в он прятался вместе с клириками.

Традиции 8 августа:

В этот день на Руси было принято начинать сбор яблок. При этом, есть их было запрещено. Наши предки дожидались Яблочного Спаса.

8 августа уже поспевал ранний картофель. Люди выкапывали клубни и готовили оладьи, котлеты, винегрет и окрошку.

Знахари начинали сбор целебных трав. Считалось, что именно в этот день после утренней росы они обладают наиболее полезными свойствами.

Если мухи 8 августа становились назойливыми и кусались, то наши предки ждали дождя;

Прыгающие возле водоемов лягушки также предвещали неминуемые осадки;

Для избавления от болей в спине люди во время сбора урожая

На Руси верили, что, если 8 августа кошка ложилась рядом, то это предвещало богатство и удачу.

Что нельзя делать 8 августа:

В этот день женщинам запрещается выполнять любую работу. Исключение составляют только огород и домашнее хозяйство.

8 августа нельзя никому давать свои рабочие инструменты, особенно плоскогубцы. Иначе лишитесь счастья и здоровья. При крайней необходимости положите орудие труда на землю и пусть его заберет тот, кто в нем нуждается.

Сегодня запрещено ругаться. На Руси считали, что скверные слова привлекают неудачу и проблемы в семье. Тщательно следите за тем, что говорите.

8 августа были под запретом рыбалка и охота. Наши предки верили, что боги гневаются, коли человек идет убивать рыбу или дичь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 7 августа хорошо играть свадьбу и есть картошку.